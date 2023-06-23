ЄС виділить "Укрзалізниці" гроші на розбудову прикордонних переходів з країнами союзу

Європейській союз в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) надасть грантові кошти на розбудову залізничної інфраструктури прикордонних переходів України з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, повідомляють в "Укрзалізниці".

Зокрема, кошти будуть спрямовані на розбудову пунктів пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Мостиська ІІ – Медика" на кордоні з Польщею. Також буде виконуватися розбудова пункту пропуску "Чоп – Чєрна над Тисою/Захонь", який єднає Україну зі Словаччиною та Угорщиною. Тут планується розбудувати інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.

Крім того, буде здійснено реконструкцію станційних колій шириною 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська в рамках спільних з румунською стороною проектів. Втім, про суми коштів, що мають піти на ці проекти, в "Укрзалізниці" не повідомляють.

"Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні. Ми розвиватимемо найперспективніші переходи з країнами ЄС, інфраструктура яких потребує модернізації", – вказав голова правління УЗ Євген Лященко.

Він зазначив, що реалізацію низки проєктів щодо інтеграції залізничної інфраструктури з країнами Європейського союзу Україна вже розпочала раніше, але зараз їй необхідна системна підтримка міжнародних партнерів та фінансових інституцій у цьому.

"Співпраця з CEF — це новий інструмент для України та залізниці. Під час першої участі у конкурсі на фінансування ми направляли заявку з нашими сусідніми країнами, і тому був зроблений акцент саме на розвиток наших західних переходів з країнами ЄС", - розповів директор департаменту стратегії та трансформації УЗ Олег Яковенко.

За його словами, наступна подача проєктів відбудеться вже у вересні цього року, і тут вже українська сторона сама визначить та запропонуює ЄС проєкти для інвестицій. У планах — розвиток залізничних коридорів Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного та пасажирського сполучення з ЄС.

Нагадаємо, що 6 червня під час візиту до Львова комісара ЄС з питань транспорту Адіни Велян було підписано угоду про участь України у програмі "Механізм "Сполучення Європи" (CEF). Це фонд ЄС, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку TEN-T.

Фінансування проєктів, поданих на CEF, передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується у рамках програми.