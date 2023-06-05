Влітку не курсуватимуть. Польська SKPL уточнила, коли може запустити поїзди до України

Управління залізничного транспорту Польщі видало дозвіл перевізнику SKPL на можливість виконання рейсів за маршрутом Варшава-Східна – Гребенне – Рава-Руська. Однак сполучення запрацює не в червні, а щонайменше восени. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що це рішення дозволяє лише подавати заявки на виділення маршрутів поїздів у межах вільної пропускної здатності. Такі заявки мають бути надіслані за 40 днів до запланованого запуску нового сполучення.

"Слід пам’ятати, що заходи організаційно-правового характеру ще тривають. На практиці це означає, що нове сполучення може запрацювати не раніше ніж після корекції розкладу у вересні. Про точну дату запуску транспорту ми повідомимо пізніше", – уточнив перевізник.

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що SKPL планує запустити щоденні рейси з Варшави до Рави-Руської Львівської області з 1 червня. Коли це дійсно станеться, вони маюсть стати ще одним шляхом повернення українців із польської столиці додому.