Летом не будут курсировать. Польская SKPL уточнила, когда может запустить поезда в Украину

Управление железнодорожного транспорта Польши выдало разрешение перевозчику SKPL на возможность выполнения рейсов по маршруту Варшава-Восточная – Гребенное – Рава-Русская. Однако сообщение заработает не в июне, а как минимум осенью. Об этом поинформировала пресс-служба компании.

Отмечается, что это решение позволяет подавать заявки на выделение маршрутов поездов в пределах свободной пропускной способности. Такие заявки должны быть направлены за 40 дней до запланированного запуска нового сообщения.

"Следует помнить, что мероприятия организационно-правового характера еще продолжаются. На практике это означает, что новое сообщение может заработать не раньше чем после коррекции расписания в сентябре. О точной дате запуска транспорта мы сообщим позже", – уточнил перевозчик.

Напомним, ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что SKPL планирует запустить ежедневные рейсы из Варшавы в Раву-Русскую Львовскую область с 1 июня. Когда это действительно произойдет, они должны стать еще одним путем возвращения украинцев из польской столицы домой.