"Укрзализныця" расширяет сообщение между Киевом и Варшавой: запускает тестовый поезд

АО "Укрзализныця" работает над расширением прямого сообщения между Киевом и Варшавой. Сегодня в рейс отправляется тестовый поезд, сформированный из 14 стандартных вагонов, чтобы наконец-то получить согласование от польской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что прямой рейс Киев - Варшава - Киев остается самым дефицитным направлением. Ежедневно только в мобильном приложении УЗ регистрирует более 3 тыс. запросов от пассажиров, которые ищут билеты по этому сообщению, что в 10 раз превышает предложение мест.

Количество мест ограничено тем, что на сегодняшний день польские железнодорожники пропускают по маршруту Киев — Варшава лишь специальные вагоны габарита RIC, имеющие 3-местные купе.

Для улучшения ситуации руководством "Укрзализныци" проведены переговоры о совместимости вагонов УЗ с польской инфраструктурой.

Получены технические согласования от польского регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego) и выполнен успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.

"Во время моей первой поездки в Польшу, мы договорились с польскими коллегами о финализации этого проекта. Ранее были проведены все испытания, и мы понимаем, что наши стандартные вагоны могут беспрепятственно преодолевать расстояние от Киева до Варшавы и обратно. Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны, что позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами" - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России и остановки авиационного сообщения украинские железнодорожники существенно расширили сеть международных маршрутов.

В частности, с Польшей добавлено прямое сообщение между Киевом и Хелмом (2 ежедневных рейса, которые удобно стыкуются с польскими рейсами на Варшаву), ночные рейсы между Киевом и Перемышлем (2 "спальных" рейса в дополнение к 2 рейсам Интерсити+), кроме столицы прямое сообщение получили Харьков (маршрут Харьков - Хелм), Запорожье и Днепр (Запорожье - Перемышль), Одесса (Одесса - Перемышль) в дополнение к Виннице, Хмельницкому, Тернополю, Львову.

Напомним, "Укрзализныця" с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023.