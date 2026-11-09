UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,12

EUR

50,65

--0,40

Наличный курс:

USD

46,35

46,16

EUR

51,90

51,65

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Война сократила площади виноградников в Украине: какие регионы потеряли больше всего насаждений

виноград, виноградник
Херсонщина потеряла 97,9% виноградников / Википедия

Война значительно сократила площади виноградников на юге и востоке Украины. Наибольшие потери понесли Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области. В то же время основная часть виноградных насаждений страны сосредоточена в Одесской, Николаевской и Закарпатской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Слово и Дело".

Какие области потеряли больше всего виноградников

В Херсонской области площадь зарегистрированных виноградников с 2015 по 2025 год сократилась на 97,9%. Если десять лет назад они занимали 4,8 тысяч гектаров, то теперь осталось около 100 гектаров. На ситуацию повлияли оккупация части области, минирование территорий и постоянные атаки дронов.

Запорожская и Луганская области потеряли все зарегистрированные виноградные насаждения. В 2015 году они занимали соответственно 300 и 100 гектаров. В Донецкой области площадь сократилась на 75% - с 400 до 100 гектаров.

Утраты есть и в областях, которые остаются основными центрами виноградарства. В Одесской области площадь насаждений уменьшилась на 33,7%, в Николаевской – на 41,4%. Закарпатье потеряло 600 гектаров или 16,2%.

В Волынской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях зарегистрированных хозяйств с виноградными насаждениями нет.

Где сейчас выращивают больше всего винограда

Более 90% площади виноградников Украины приходится на три области.

Первое место занимает Одесщина, где зарегистрировано 16,9 тысяч гектаров насаждений. Здесь выращивают Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Саперави, Ркацители, а также местные сорта Одесский черный, Сухолиманский белый и Тельти курук.

В Николаевской области насчитывается 3,4 тысячи гектаров виноградников. Среди распространенных сортов – Рислинг, Совиньон Блан и Шардоне, а также Тельти курук и Сухолиманский белый.

Закарпатье занимает третье место с 3,1 тысяч гектаров. Здесь выращивают Траминер розовый, Черсеги Фюсереш, Рислинг, Мускат отонель, Леанку, Цвайгельт, Блауфранкиш и Кадарку.

В других регионах площади значительно меньше. В Днепропетровской области зарегистрировано 300 гектаров виноградников, а в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях – до 100 гектаров.

Напомним, в апреле в Украине стартовала масштабная реформа виноградарско-винодельческой отрасли: новый закон, гармонизированный с нормами ЕС, предусматривает меньшее государственное вмешательство, больше свободы для производителей и запуск единого цифрового реестра.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности