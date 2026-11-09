Война сократила площади виноградников в Украине: какие регионы потеряли больше всего насаждений

Война значительно сократила площади виноградников на юге и востоке Украины. Наибольшие потери понесли Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области. В то же время основная часть виноградных насаждений страны сосредоточена в Одесской, Николаевской и Закарпатской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Слово и Дело".

Какие области потеряли больше всего виноградников

В Херсонской области площадь зарегистрированных виноградников с 2015 по 2025 год сократилась на 97,9%. Если десять лет назад они занимали 4,8 тысяч гектаров, то теперь осталось около 100 гектаров. На ситуацию повлияли оккупация части области, минирование территорий и постоянные атаки дронов.

Запорожская и Луганская области потеряли все зарегистрированные виноградные насаждения. В 2015 году они занимали соответственно 300 и 100 гектаров. В Донецкой области площадь сократилась на 75% - с 400 до 100 гектаров.

Утраты есть и в областях, которые остаются основными центрами виноградарства. В Одесской области площадь насаждений уменьшилась на 33,7%, в Николаевской – на 41,4%. Закарпатье потеряло 600 гектаров или 16,2%.

В Волынской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях зарегистрированных хозяйств с виноградными насаждениями нет.

Где сейчас выращивают больше всего винограда

Более 90% площади виноградников Украины приходится на три области.

Первое место занимает Одесщина, где зарегистрировано 16,9 тысяч гектаров насаждений. Здесь выращивают Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Саперави, Ркацители, а также местные сорта Одесский черный, Сухолиманский белый и Тельти курук.

В Николаевской области насчитывается 3,4 тысячи гектаров виноградников. Среди распространенных сортов – Рислинг, Совиньон Блан и Шардоне, а также Тельти курук и Сухолиманский белый.

Закарпатье занимает третье место с 3,1 тысяч гектаров. Здесь выращивают Траминер розовый, Черсеги Фюсереш, Рислинг, Мускат отонель, Леанку, Цвайгельт, Блауфранкиш и Кадарку.

В других регионах площади значительно меньше. В Днепропетровской области зарегистрировано 300 гектаров виноградников, а в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях – до 100 гектаров.

Напомним, в апреле в Украине стартовала масштабная реформа виноградарско-винодельческой отрасли: новый закон, гармонизированный с нормами ЕС, предусматривает меньшее государственное вмешательство, больше свободы для производителей и запуск единого цифрового реестра.