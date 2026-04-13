Только 2% молодых насаждений: почему украинское виноградарство оказалось в глубоком кризисе

Промышленное виноградарство в Украине оказалось на грани глубочайшего кризиса. Основная причина – критическое старение насаждений и отсутствие системного обновления площадей, что ставит под угрозу будущее отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал в журнале "Садоводство по-украински".

Большинство плодоносящих виноградников страны было заложено еще в 2004-2010 годах. Сегодня эти насаждения испытывают серьезные проблемы: повреждение древесины, слабое фитосанитарное состояние и значительную сжиженность.

Критические факторы деградации отрасли

Ситуация усугубляется комплексным влиянием экономических и климатических факторов:

Отсутствие обновления: доля молодых виноградников в Украине составляет всего 2,7%, тогда как по нормам для стабильного производства этот показатель должен быть не менее 5%. Остальные 97,3% площадей – это старые насаждения, потенциал которых исчерпывается.

Климатическое давление: усиление дефицита влаги и частые стрессы погоды ускоряют деградацию растений.

Инвестиционный дефицит: восстановление промышленных масштабов требует значительных ресурсов, которые трудно привлечь в условиях общей нестабильности.

По прогнозам доктора сельскохозяйственных наук Ивана Шевченко, сочетание этих факторов может привести к "обвальному" сокращению виноградных площадей в Украине уже в ближайшие годы.

Напомним, Кабинет министров расширил программу "еРабота" , позволив виноделам получать гранты на высадку собственных виноградников. Это должно помочь предприятиям сформировать сырьевую базу и уменьшить зависимость от устаревших насаждений.