Правительство расширило программу поддержки аграриев: виноделы получат гранты для высадки собственных виноградников

Кабинет министров Украины принял решение об усилении программы "еРабота", в рамках которой будет расширен перечень регионов для посадки черешни, персика и абрикоса, а виноделы смогут воспользоваться грантами, чтобы высаживать собственные виноградники.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, также будет убрано условие, что при высадке виноградников требуется установка системы орошения.

Для поддержки малых хозяйств предусмотрена отдельная субсидия. Как отметил Шмыгаль, малые фермеры смогут получать 4 тысячи гривен на 1 гектар угодий, где они работают.

В бюджете на данную программу предусмотрено 1,2 млрд грн. Первая волна заявок уже прошла, и за ней будут начислены выплаты почти для 3,5 тысячи агропроизводителей.

Государство поддерживает аграриев по нескольким направлениям

"Аграрный сектор — это десятки тысяч рабочих мест. Это инвестиции для развития и налоги для устойчивости государства", — отметил премьер-министр.

Шмыгаль напомнил, что государство на сегодняшний день поддерживает аграриев по трем ключевым направлениям.

Первый – это финансовые программы, в частности гранты, компенсации и льготные кредиты.

"В рамках программы "еРабота" мы запустили гранты на создание новых садов и теплиц. Уже выплачено почти 1 млрд грн таких грантов. Посажено 2,7 тысяч гектаров новых садов, заложено 70 гектаров новых теплиц", — сообщил Шмыгаль.

Кроме того, ключевым механизмом поддержки аграриев, по словам премьер-министра, есть льготные кредиты. В этом году по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предоставлено 26,5 млрд грн займов для более 5,6 тысяч аграриев.

Также введена отдельная субсидия для фермеров на деоккупированных территориях, где на 1 гектар обработанной земли выплачивается 8 тысяч гривен.

"Важная программа, которая возвращает рабочие места и налоги в общины, где велись боевые действия. 800 млн грн дотации в этом году будут выплачены аграриям, содержащим скот. Это 14 тысяч хозяйств. Помогаем малым и средним фермерам, чтобы развивать перспективную отрасль животноводства", – отметил премьер-министр.

Второй – это помощь с логистикой. Ключевой здесь является работа украинского морского коридора.

Шмыгаль сообщил, что за 11 месяцев его функционирования грузооборот в портах Большой Одессы составил 60 млн тонн. Почти 41 млн тонн — это экспортируемое продовольствие. Он отметил, что это стало возможным благодаря успеху наших сил обороны в Черном море, благодаря программам поддержки экспорта, и благодаря страхованию военных рисков.

"Сегодня правительство приняло решение, которое позволит привлечь 50 млн евро поддержки от ЕС на ремонт и развитие украинской портовой инфраструктуры", — говорится в его сообщении.

Третий – это гуманитарное разминирование.

Шмыгаль сообщил, что на сегодняшний день уже обследовано, разминировано и возвращено в использование 310 тысяч гектаров сельхозземель.

"Государство выделяет 3,5 млрд грн на проект гуманитарного разминирования. Уже работает 47 операторов противоминной деятельности и более 2,2 тыс. саперов. Есть в наличии 109 машин для разминирования, еще 68 — законтрактовано. Наша задача — как можно скорее вернуть все земли аграриев в использование", — рассказал премьер -министр.

С начала года украинские аграрии привлекли более 60 млрд грн кредитов

С начала 2024 года украинские аграрии активно пользуются возможностями банковского кредитования для развития своего бизнеса. 9 075 агрохозяйств получили кредиты на общую сумму 62,9 миллиарда гривен.

Значительная часть этих средств — 26,5 миллиарда гривен, была предоставлена более 5,6 тысяч хозяйств в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Лидером по объему привлеченных кредитов стала Киевская область, где 881 предприятие получило финансирование на сумму 16,08 миллиарда гривен. За ней следуют Днепропетровская (4,17 млрд грн), Черкасская (3,96 млрд грн), Кировоградская (3,9 млрд грн) и Львовская (3,84 млрд грн) области.

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" наибольшее количество средств получили аграрии Киевской (3,19 млрд грн), Кировоградской (2,47 млрд грн), Винницкой (2,3 млрд грн), Одесской (2,15 млрд грн) грн) и Харьковской (2 млрд. грн) областей.

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