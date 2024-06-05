Правительство вводит грантовую поддержку для малых аграриев: какие критерии

Кабинет министров Украины одобрил предоставление грантовой финансовой помощи малым сельхозпроизводителям. Соответствующее распоряжение №495-р было принято на очередном заседании правительства по представлению Минагрополитики.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Привлеченные грантовые средства позволят обеспечить поддержку аграриям, имеющим в собственности или пользовании до 120 гектаров земли или содержат до 100 коров или 500 маточного поголовья коз и овец.

Согласно распоряжению, малые землевладельцы смогут получить 4000 гривен на гектар обрабатываемых угодий. Для владельцев скота предусмотрена компенсация в размере 7000 гривен на одну корову всех направлений продуктивности и 2000 гривен на одну голову коз или овец.

Заявки на грантовую помощь будут приниматься через Государственный аграрный реестр. Ориентировочное начало приема заявок – конец июня текущего года. Детали будут обнародованы на сайте Минагрополитики.

Согласно сообщению, кроме грантов, правительство решило увеличить уставный капитал Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Это позволит снизить риски для банков при кредитовании и будет стимулировать финучреждения к сотрудничеству с малыми и средними агропроизводителями.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украина стартовала 8 апреля.

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей :

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве . Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

Кроме того, в Украине заработала программа, которая поможет феремерам быстрее вернуть загрязненные минами земли к хозяйственному использованию. Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов на стоимость разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.

Источник фото: ua.depositphotos.com