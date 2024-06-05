Уряд запроваджує грантову підтримку для малих аграріїв: які критерії

Кабінет міністрів України схвалив надання грантової фінансової допомоги малим сільгоспвиробникам. Відповідне розпорядження №495-р було прийнято на черговому засіданні уряду за поданням Мінагрополітики.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Залучені грантові кошти дозволять забезпечити підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 гектарів землі або утримують до 100 корів чи до 500 маточного поголів'я кіз та овець.

Згідно з розпорядженням, малі землевласники зможуть отримати 4000 гривень на один гектар оброблюваних угідь. Для власників худоби передбачено компенсацію в розмірі 7000 гривень на одну корову всіх напрямів продуктивності та 2000 гривень на одну голову кіз або овець.

Заявки на грантову допомогу прийматимуться через Державний аграрний реєстр. Орієнтовний початок прийому заявок - кінець червня поточного року. Деталі оприлюднять на сайті Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, окрім грантів, уряд вирішив збільшити статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це дозволить знизити ризики для банків під час кредитування та стимулюватиме фінустанови до співпраці з малими та середніми агровиробниками.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві . Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

Окрім цього, в Україні запрацювала програма, яка допоможе феремерам швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com