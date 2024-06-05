- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Уряд запроваджує грантову підтримку для малих аграріїв: які критерії
Кабінет міністрів України схвалив надання грантової фінансової допомоги малим сільгоспвиробникам. Відповідне розпорядження №495-р було прийнято на черговому засіданні уряду за поданням Мінагрополітики.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Залучені грантові кошти дозволять забезпечити підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 гектарів землі або утримують до 100 корів чи до 500 маточного поголів'я кіз та овець.
Згідно з розпорядженням, малі землевласники зможуть отримати 4000 гривень на один гектар оброблюваних угідь. Для власників худоби передбачено компенсацію в розмірі 7000 гривень на одну корову всіх напрямів продуктивності та 2000 гривень на одну голову кіз або овець.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Заявки на грантову допомогу прийматимуться через Державний аграрний реєстр. Орієнтовний початок прийому заявок - кінець червня поточного року. Деталі оприлюднять на сайті Мінагрополітики.
Згідно з повідомленням, окрім грантів, уряд вирішив збільшити статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Це дозволить знизити ризики для банків під час кредитування та стимулюватиме фінустанови до співпраці з малими та середніми агровиробниками.
Програми підтримки сільськогосподарських виробників
Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.
Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:
- "Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.
- Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.
- Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.
- Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.
Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.
Окрім цього, в Україні запрацювала програма, яка допоможе феремерам швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.
Джерело фото: ua.depositphotos.com