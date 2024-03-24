Які державні програми підтримки доступні для фермерів

Цього року Уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв, які вже третій рік поспіль працюють в умовах війни і попри складнощі продовжують підтримувати національну і світову продовольчу безпеку.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"У 2024 році одним з викликів для сільгоспвиробників залишається доступ до фінансування. Тому Уряд приділив максимальну увагу програмам фінансування малих та середніх агровиробників. Зокрема, фермери вже не перший рік активно залучають гроші за пільговою програмою "Доступні кредити 5-7-9"", - зазначив Висоцький.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Як розповів перший заступник міністра, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – до 25%. Програма запрацює в квітні 2024 року.

Крім того, за словами Тараса Висоцького, згідно з програмою фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility, 8 млрд євро будуть направлені на підтримку українського бізнесу, зокрема, і аграрного сектору.

Уряд посилює підтримку малих фермерських господарств

Малі фермерські господарства площею до 120 гектарів, які знаходяться на деокупованих територіях та в громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на гектар.

Ці кошти будуть спрямовані на те, щоб допомогти аграріям провести посівну кампанію та забезпечити збір урожаю.

Кабмін змінив правила надання грантів садівникам

Нагадаємо, 12 березня, на засіданні Кабінету міністрів, було вдосконалено програму "єРобота", спрямовану на підтримку аграріїв, які зайняті у секторі садівництва і тепличного господарства. Згідно з нововведеннями, держава відтепер фінансуватиме 70% вартості кожного проекту, залишаючи підприємцю покрити 30%.

Окрім цього, уряд збільшив суму гранту на розвиток виноградарства. Тепер аграрії можуть отримати до 330 тисяч гривень на закладення одного гектара виноградників. Це стало можливим завдяки внесенню змін до програми в частині безповоротних грантів на висадку садів і виноградників.

Головною умовою використання грантових коштів, які не потребують повернення, є створення нових робочих місць.