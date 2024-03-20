Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС перший транш в розмірі €4,5 млрд

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму €4,5 мільярда через фінансовий інструмент ЄС "Ukraine Facility".

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Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках даної програми Україна може отримати вже у квітні. Умовою отримання коштів є задовільні результати виконання певних реформ та позитивної оцінки Європейської Комісії.

Зазначено, що в контексті перехідного фінансування Україна зобов'язується реалізувати п'ять ключових реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією та підтримки розвитку бізнесу.

ЄС отримав від України план для Ukraine Facility

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав, що під час зустрічі в Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн передав їй план для Ukraine Facility, який був затверджений урядом України.

За його словами, це є важливим кроком для впровадження реформ та фінансової стабільності на шляху України в ЄС.

"Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility.Вдячний ЄС та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за неоціненну підтримку. Це зміцнює нашу економічну та фінансову стабільність", - написав він.

Шмигаль додав, що Україна очікує на схвалення плану та повноцінного запуску програми Ukraine Facility, через яку зможе отримати фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на 4 роки. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Зауважимо, 18 вересня уряд затвердив план структурних реформ для програми з Європейським Союзом Ukraine Facility, який містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

Цей план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити Україну та наблизити членство в ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми "Ukraine Facility", що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.