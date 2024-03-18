Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility: 16 млрд євро від ЄС отримаємо у 2024 році

Уряд затвердив план структурних реформ для програми з Європейським Союзом Ukraine Facility на 2024-2027 роки, як передбачає виділення Україні 50 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд ухвалив План для Ukraine Facility. Він є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро", - зауважив Шмигаль.

За його словами, план містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція", - уточнив Шмигаль.

Він додав, що план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити Україну та наблизити членство в ЄС.

"Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ Плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року", - підсумував Шмигаль.

Програма Ukraine Facility

4-річна програма надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

1 лютого Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми "Ukraine Facility", що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

Очікується, що Україна отримає перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility цього тижня.