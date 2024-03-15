Наступного тижня Україна отримає перший транш з програми Ukraine Facility

Україна отримає перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility наступного тижня.

Про це написав єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

"Дуже радий прокласти шлях для першої виплати коштів за програмою Ukraine Facility наступного тижня", - написав Ган.

Він зазначив, що підтримуючи Україну Європа, цим самим, інвестує у власну безпеку. Ган додав, що сума траншу значна, але нічого не варта у порівнянні з жертвами українського народу.

Very glad to pave the way for next week’s first disbursement of funds under the #Ukraine facility ✍️.



We stand with #Ukraine 🇺🇦and invest by this also into our security.



A lot of money, yet nothing compared to the #Ukrainian people’s sacrifices for #Europe 🇪🇺. pic.twitter.com/9W9Pv7kFGM — Johannes Hahn (@JHahnEU) March 15, 2024

Цю інформацію підтвердив і прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час телемарафону.

"Цього року ми очікуємо отримати 5,4 млрд доларів від МВФ, а наступного тижня очікуємо також транш від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility", - сказав він.

Нагадаємо, 12 березня 2024 року Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо перехідного фінансування в рамках програми Ukraine Facility, а також відповідну кредитну угоду. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів становить 6 млрд євро.

Інструмент передбачає виділення коштів двома траншами:

перший транш за період січень – березень 2024 року в сумі до 4,5 млрд євро надійде одразу після підписання та набуття чинності згаданими Меморандумом та Кредитною угодою;

другий – у сумі до 1,5 млрд євро – у квітні 2024 року, якщо будуть виконані умови, передбачені додатком до Меморандуму.

Підтримка в рамках перехідного фінансування здійснюватиметься за виконання Україною індикаторів, передбачених у Плані на початок 2024 року. Так, Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо. Деякі з них вже були виконані, але два кроки перебувають на етапі розробки. Це: