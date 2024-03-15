На следующей неделе Украина получит первый транш из программы Ukraine Facility

Украина получит первый транш в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на следующей неделе.

Об этом написал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган.

"Очень рад проложить путь для первой выплаты средств по программе Ukraine Facility на следующей неделе", – написал Ган.

Он отметил, что поддерживая Украину Европа, тем самым, инвестирует в собственную безопасность. Ган добавил, что сумма транша значительна, но ничего не стоит по сравнению с жертвами украинского народа.

Very glad to pave the way for next week’s first disbursement of funds under the #Ukraine facility ✍️.



We stand with #Ukraine 🇺🇦and invest by this also into our security.



A lot of money, yet nothing compared to the #Ukrainian people’s sacrifices for #Europe 🇪🇺. pic.twitter.com/9W9Pv7kFGM — Johannes Hahn (@JHahnEU) March 15, 2024

Эту информацию подтвердил и премьер-министр Денис Шмигаль во время телемарафона.

"В этом году мы ожидаем получить 5,4 млрд долларов от МВФ, а на следующей неделе ожидаем также транш от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility", – сказал он.

Напомним, 12 марта 2024 года Украина подписала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о переходном финансировании в рамках программы Ukraine Facility, а также соответствующее кредитное соглашение. Общий объем предусмотренных льготных средств составляет 6 млрд. евро.

Инструмент предусматривает выделение средств двумя траншами:

первый транш за период январь – март 2024 года в сумме до 4,5 млрд евро поступит сразу после подписания и вступления в силу упомянутых Меморандума и Кредитного соглашения;

второй – в сумме до 1,5 млрд евро – в апреле 2024 года, если будут выполнены условия, предусмотренные приложением к Меморандуму.

Поддержка в рамках переходного финансирования будет осуществляться при выполнении Украиной индикаторов, предусмотренных в Плане на начало 2024 года. Так, Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды и т.д. Некоторые из них уже были выполнены, но два шага находятся на этапе разработки. Это: