В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первые два транша из программы Ukraine Facility

В марте Украина получит первую часть помощи Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 4,5 миллиарда евро, а вторую часть, которая составляет 1,5 миллиарда евро, ожидается в апреле.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве, передает корреспондент "Укринформа".

По словам Домбровскиса, в ЕС уже завершается подготовка механизма финансовой поддержки Украины по программе Ukraine Facility.

"Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility… Первый транш этой помощи в размере 4,5 млрд. евро поступит уже в марте, а вскоре за ним, в апреле, поступит 1,5 млрд. евро", - сказал он.

Домбровскис подчеркнул, что Европа и дальше будет рядом с Украиной и будет оказывать военную, финансовую и другую поддержку, ведь 4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

Программа Ukraine Facility

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предполагают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

1 февраля, после нескольких месяцев обсуждений, Европейский совет поддержала выделение Украины 50 млрд. евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. Тогда Шмигаль отметил, что значительная часть этих финансовых ресурсов будет направлена в госбюджет, что будет способствовать финансированию бюджетного дефицита.