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Совет ЕС окончательно одобрил 50 млрд евро помощи Украине
28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Согласно программе, общий объем помощи предполагает предоставление Украине почти 39 млрд евро в виде прямой бюджетной поддержки, включая более 5 млрд евро грантов.
Важной составляющей "Ukraine Facility" является механизм переходного финансирования, который позволит Украине получить необходимые средства для официального старта программы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Это инструмент Ukraine Facility, который поможет нашему правительству финансировать дефицит бюджета, увеличит инвестиции в нашу экономику и ускорит наше членство в ЕС", - написал премьер-министр Денис Шмигаль.
Когда Украина получит первый транш из "Ukraine Facility"
Добавим, что 24 февраля Шмигаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели встречу в Киеве, на которой глава ЕК сообщила, что первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из программы Ukraine Facility будет предоставлен Украине уже в марте.
"Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте", – написал премьер.
Программа Ukraine Facility
4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.
1 февраля Европейский совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. Тогда Шмигаль отметил, что значительная часть этих финансовых ресурсов будет направлена в госбюджет, что будет способствовать финансированию бюджетного дефицита.
27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предусматривают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.
В общем, финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев.
Источник фото: ua.depositphotos.com