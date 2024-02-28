Совет ЕС окончательно одобрил 50 млрд евро помощи Украине

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы "Ukraine Facility", предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Согласно программе, общий объем помощи предполагает предоставление Украине почти 39 млрд евро в виде прямой бюджетной поддержки, включая более 5 млрд евро грантов.

Важной составляющей "Ukraine Facility" является механизм переходного финансирования, который позволит Украине получить необходимые средства для официального старта программы.

"Это инструмент Ukraine Facility, который поможет нашему правительству финансировать дефицит бюджета, увеличит инвестиции в нашу экономику и ускорит наше членство в ЕС", - написал премьер-министр Денис Шмигаль.

Когда Украина получит первый транш из "Ukraine Facility"

Добавим, что 24 февраля Шмигаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели встречу в Киеве, на которой глава ЕК сообщила, что первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из программы Ukraine Facility будет предоставлен Украине уже в марте.

"Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте", – написал премьер.

Программа Ukraine Facility

4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

1 февраля Европейский совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. Тогда Шмигаль отметил, что значительная часть этих финансовых ресурсов будет направлена в госбюджет, что будет способствовать финансированию бюджетного дефицита.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предусматривают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

В общем, финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев.

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