Украина может получить новый транш от МВФ в ближайшие дни

Украина близка к тому, чтобы получить 900 миллионов долларов по кредиту в 15,6 миллиарда долларов от Международного валютного.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам официальных лиц, осведомленных о переговорах, Украина рассчитывает достичь соглашения с сотрудниками МВФ уже в четверг, 22 февраля. Издание пишет, что соглашение еще должен ратифицировать исполнительный совет фонда, но обычно такие вопросы решаются без проблем.

Отмечается, что эта выплата станет первым из четырех траншей, которые ожидает Украина в этом году, на общую сумму 5,4 миллиарда долларов, что является частью полномасштабной программы для Украины, одобренной в 2023 году.

Bloomberg пишет, что для того чтобы получить деньги, правительство Украины должно выполнить условия, оговоренные с МВФ. Возможно, Кабмину придется отказаться от своего недавнего запроса в центральный банк разрешить продажу иностранной валюты некоторым частным украинским компаниям, чтобы помочь им погасить долги по еврооблигациям, поскольку приостановление выплат помогает Киеву сохранить крайне необходимые валютные резервы.

Если Конгресс США не утвердит 60 миллиардов долларов помощи Украине на этот год, то средства МВФ, вероятно, станут вторым по величине финансовым спасением для Киева после грантов и займов ЕС.

Представитель МВФ сказал, что сейчас в Варшаве проходят переговоры с украинскими официальными лицами.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем и представителями властей Украины начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн. Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Плановый график программы предусматривает выделение Украине еще одного транша в конце февраля 2024 года по итогам третьего пересмотра, когда оценивают исполнение обязательств сроком на конец декабря 2023 года передает "Интерфакс-Украина".

На 2024 год предусмотрено еще три транша: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) в середине июня, затем по SDR835 млн ($1113 млн) в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: по SDR684 млн ($912 млн) в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по SDR966 млн ($1,288 млрд).

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