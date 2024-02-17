Миссия МВФ и Украина начали переговоры по третьему пересмотру программы EFF

17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем и представители власти Украины приступают к переговорам в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Отмечается, что от Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политику в областях экономики, энергетики, борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права.

"Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике", - говорится в сообщении.

Встречи проходят в г. Варшава, Республика Польша, а также в онлайн-формате.

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря.

В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Плановый график программы предусматривает выделение Украине еще одного транша в конце февраля 2024 года по итогам третьего пересмотра, когда оценивают исполнение обязательств сроком на конец декабря 2023 года, передает "Интерфакс-Украина".

На 2024 год предусмотрено еще три транша: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) в середине июня, затем по SDR835 млн ($1,113 млн) в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: по SDR684 млн ($912 млн) в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по SDR966 млн ($1,288 млрд).

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