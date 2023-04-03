Новая программа от МВФ: Украина получила первый транш

Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Сумма составляет около 2,7 млрд. долларов.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Это 2 млрд специальных прав заимствований, что составляет около 2,7 млрд долл... Благодарим партнеров за быструю помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ", - отметил он.

Пышный напомнил, что решение о немедленном выделении транша Совет директоров МВФ согласовал в прошлую пятницу, 31 марта.

Исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта одобрил пакет на 15,6 миллиарда долларов для Украины. Четырехлетняя программа финансирования нацелена помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в финансировании, которые возникли из-за войны.