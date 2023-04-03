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Новая программа от МВФ: Украина получила первый транш
Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Сумма составляет около 2,7 млрд. долларов.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
"Это 2 млрд специальных прав заимствований, что составляет около 2,7 млрд долл... Благодарим партнеров за быструю помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ", - отметил он.
Пышный напомнил, что решение о немедленном выделении транша Совет директоров МВФ согласовал в прошлую пятницу, 31 марта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта одобрил пакет на 15,6 миллиарда долларов для Украины. Четырехлетняя программа финансирования нацелена помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в финансировании, которые возникли из-за войны.