Больше никаких латаний дыр в бюджете за счет НБУ. Какие обязательства дала Украина в меморандуме с МВФ на $15,6 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил четырехлетнюю программу финансирования Украины на $15,6 млрд, предусматривающую два этапа. Однако, как говорится в недавно обнародованном меморандуме , Украина обязалась выполнить ряд условий, среди которых – и возвращение плавающего курсообразования, стратегию перехода ("структурный маяк") к которому наши чиновники должны разработать уже до конца июня этого года.

Как отмечает украинская сторона, основным политическим приоритетом программы является обеспечение монетарной политики, которая сохраняла бы ценовую и внешнюю стабильность в сложных условиях и поддерживала адекватные валютные резервы на обоих этапах программы.

"На первое время войны привязка курса оказалась эффективным якорем; однако, как только позволят условия, власти намерены перейти к более гибкому обменному курсу и вернуться к инфляционному таргетированию. Для поддержки этих целей ближайшими приоритетами являются управление ликвидностью и усиление трансмиссии учетной ставки НБУ для уменьшение давления на курсовую стабильность", – говорится в документе.

Теперь же и в ближайшей перспективе связывание обменного курса для снятия валютного дисбаланса остается необходимым.

Украинская сторона в меморандуме также напомнила об известной проблеме – профиците гривневой ликвидности в банковской системе в 220 млрд грн на 1 марта ($6,3 млрд), что создает дополнительные риски при установлении плавающего курса : высокая ликвидность может стать ресурсом, за который граждане и компании начнут массово скупать инвалюту, ослабляя гривну.

Накопление ликвидности так же, как вспоминают представители Украины, ослабило и трансмиссию по ключевой ставке: банки, сосредоточив высокую ликвидность (прежде всего – крупные государственные банки), крайне неохотно поднимали ставки по депозитам, что отразилось на эффективности поднятия Нацбанком учетной ставки. Именно поэтому, как напоминает украинская сторона в документе, НБУ с декабря ужесточил требования к банкам по резервам.

"НБУ с декабря 2022 года ужесточил резервные требования, чтобы поглотить избыток ликвидности в банковской системе, а также побуждать банки к переходу от текущих депозитов к срочным: резервные требования на текущих счетах кумулятивно выросли на 10 п.п. в декабре 2022 года и дополнительно на 10 п.п. по гривневым депозитам к вопросу и текущим счетам", – говорят представители регулятора.

Второй немаловажный момент меморандума – обязательство отказаться от эмиссионного финансирования дефицита госбюджета путем покупки Нацбанком государственных облигаций. "Монетарное финансирование дефицита бюджета достигло целевого показателя к концу 2022 года. Валовые закупки государственных ценных бумаг Нацбанком составили 400 млрд грн ($12,5 млрд), как и ожидалось", – констатируют в обращении чиновники.

Если же в Кабмине возникнет критическая потребность в финансировании бюджета из-за задержек кредитов и грантов от международных партнеров, то он рассмотрит такие меры, как снятие избыточных государственных депозитов и заимствование дополнительных средств на рынке государственного долга. Но последнее – только в крайнем случае, поскольку такие шаги слишком рискованы, учитывая рост инфляции в будущем.

Однако, как признают украинские чиновники в целом, экстремальные меры, принятые с началом полномасштабного вторжения РФ ради сохранения экономики, эту же экономику спустя год войны начинают, образно говоря, душить, "препятствуя оздоровлению банковского сектора и препятствуя эффективной деятельности финансовой системы".

Для примера в тексте приводится ряд мер НБУ, которые, наоборот, ослабляют установленные сразу после войны требования. К примеру, НБУ уже пошел на ликвидацию неплатежеспособных системных банков в октябре 2022 года (банк "Сич"); в марте этого года в ВР был представлен законопроект, призванный усовершенствовать процедуру вывода несистемных банков с рынка в условиях военного положения.

"НБУ также планирует возобновить работу плановых выездных надзорных проверок как банковских, так и небанковских финансовых учреждений и отменить все чрезвычайные пруденциальные (надзорные, ред.) меры до конца марта 2024 года, если это позволят условия", – говорится о планах регулятора в меморандуме. .

Более того, "готовясь к возвращению к нормальной жизни, власти обновят свою стратегию 2021 года по развитию финансового сектора до конца июня 2023 года, чтобы подготовиться к безопасному и стремительному развертыванию чрезвычайных мер в финансовом секторе с восстановлением бухгалтерского учета и пруденциальных норм".

Не последнее слово в такой кооперации с регулятором будет иметь и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), который также вынужден будет обновить свои планы на случай непредвиденных обстоятельств, под которыми подразумеваются, среди прочего, резкое ухудшение банковских активов (которые фонд будет распродан для выплаты) компенсаций клиентам обанкротившегося банка) или судебные решения не в пользу ФГВФЛ.