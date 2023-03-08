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МВФ прогнозирует падение экономики РФ на 7% в среднесрочной перспективе, – Георгиева
Прогнозы Международного валютного фонда на среднесрочную перспективу предполагают, что экономика России сократится как минимум на 7%. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева в эфире CNN.
По ее словам, экономические перспективы России "очень разрушительны", ведь впоследствии страна-агрессор пострадает из-за эмиграции рабочих и прекращения доступа к технологиям, а также из-за санкций, введенных против ее энергетической отрасли.
"В этом году мы размышляем о том, что России удалось направить часть продаж нефти за пределы рынков Европейского Союза", – сказала Георгиева, имея в виду перенаправление поставок в Китай и Индию.
"Это не окажет длительного влияния на российскую экономику", - добавила она.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также директор МВФ отметила, что не видит какой-либо выгоды для РФ от того, "что она причинила Украине и себе".
Как пишет CNN, в январе МВФ прогнозировал рост российской экономики на 0,3% в 2023 году и на 2,1% – в 2024. Это было гораздо оптимистичнее последних прогнозов Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития, которые ожидают сокращение российской экономики в этому году на 3,3% и 5,6% соответственно.
Даже Центральный банк России заявил, что ее ВВП может сократиться на 1% в 2023 году.
МВФ подвергся критике из-за своего положительного прогноза. В частности, профессор менеджмента из Йельского университета (США, штат Коннектикут) Джеффри Зонненфельд в журнале Fortune отметил, что Фонд повторяет пропаганду президента России Владимира Путина касательно ВВП.
Напомним, недавно delo.ua писало, что за год полномасштабной войны в Украине экономика России пострадала не так сильно, как рассчитывали Киев и его союзники. Однако санкции против страны-агрессора будут иметь отложенный во времени эффект, поэтому самое страшное для россиян еще впереди.