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Нова програма від МВФ: Україна отримала перший транш

Нова програма від МВФ: Україна отримала перший транш
Україна отримала перший транш від МВФ.

Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Сума становить близько 2,7 млрд доларів.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Це 2 млрд спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 млрд дол… Дякуємо партнерам за швидку допомогу та вже активно працюємо для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ", - зазначив він.

Пишний нагадав, що рішення про негайне виділення траншу Рада директорів МВФ погодила минулої п’ятниці, 31 березня.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 31 березня схвалила пакет на 15,6 мільярда доларів для України. Чотирирічна програма фінансування націлена допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні які виникли через війну.

Автор:
Ніна Комащенко