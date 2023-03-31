МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $15,6 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта одобрил пакет на 15,6 миллиарда долларов для Украины. Четырехлетняя программа финансирования нацелена помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в финансировании возникших из-за войны войны.

Этот заем является наибольшим для Украины с момента полномасштабного вторжения России, пишет Reuters.

Отмечается, что решение формализует соглашение на уровне МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта, учитывающее путь Украины к вступлению в Европейский Союз после войны.

Ожидается, что соглашение поможет освободить масштабное финансирование Украины от международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и другие кредиторы.

21 марта представители Украины и менеджмент Международного валютного фонда достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) о наборе макроэкономических и финансовых политик, которые будут поддерживаться новой 48-месячной программой расширенного финансирования (EFF) на общую сумму SDR11, 6 млрд (около $15,6 млрд).

Миссия Международного валютного фонда начала дискуссии с представителями украинской власти по поводу новой потенциальной программы 8 марта в Варшаве.