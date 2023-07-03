Второй транш: Украина получила от МВФ $890 млн

3 июля Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) второй транш в размере 890 млн. долларов. Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета страны.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Получение этих средств позволит Украине поддерживать экономическую стабильность и обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета.

В целом Украина уже получила 3,59 млрд долларов США от МВФ как часть программы расширенного финансирования. Эти деньги были получены после успешного просмотра программы. Всего в рамках этой Программы Украина получит 15,6 млрд долларов США.

Это финансирование поможет стране сохранить экономическую стабильность и обеспечить важные расходы из государственного бюджета.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что во время пересмотра программы расширенного финансирования EFF, эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс, достигнутый украинской стороной по выполнению структурных мероприятий и количественных критериев эффективности, определенных в рамках программы.

Совет исполнительных директоров МВФ одобрил выделение Украине транша около 890 млн долларов в рамках программы расширенного финансирования EFF, еще 29 июня.

Напомним, четырехлетняя программа EFF на 15,6 млрд долларов была утверждена 31 марта этого года. Первый транш в размере 2,7 млрд долларов выделили в начале апреля.

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