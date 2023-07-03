Другий транш: Україна отримала від МВФ $890 млн

3 липня Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) другий транш у розмірі 890 млн доларів. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Отримання цих коштів надасть Україні можливість підтримувати економічну стабільність і забезпечення пріоритетних видатків державного бюджету.

Загалом, Україна вже отримала 3,59 млрд доларів США від МВФ як частину програми розширеного фінансування. Ці гроші були отримані після успішного перегляду програми. Загалом, в рамках цієї Програми, Україна отримає 15,6 млрд доларів США.

Це фінансування допоможе країні зберегти економічну стабільність і забезпечити важливі витрати з державного бюджету.

Міністр фінансів України, Сергій Марченко, підкреслив, що під час перегляду програми розширеного фінансування EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес, який було досягнуто українською стороною щодо виконання структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених в рамках програми.

Рада виконавчих директорів МВФ схвалила виділення Україні траншу в близько 890 млн доларів у рамках програми розширеного фінансування EFF, ще 29 червня.

Нагадаємо, чотирирічну програму EFF на 15,6 млрд доларів було затверджено 31 березня цього року. Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів виділили на початку квітня.

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