МВФ затвердив новий транш для України: йдеться про 890 млн доларів

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила негайне виділення Україні траншу в близько 890 млн доларів у рамках програми розширеного фінансування EFF, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що транш буде спрямований на підтримку бюджету.

"Офіційні органи досягли значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань у рамках EFF у складних умовах, виконавши всі застосовні кількісні критерії ефективності до кінця квітня та структурні контрольні показники до кінця червня, і зберігають високу прихильність до програми", – заявили в МВФ.

Водночас Фонд зазначив, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у майбутній складний період необхідні стійка відповідальність та імпульс реформ.

"Це включає підтримку міцної бази податкових надходжень (у тому числі шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу), підтримку стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримку здорового банківського сектора та просування найважливіших реформ управління та боротьби з корупцією, в тому числі щодо декларування активів, фінмоніторингу та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою", – додали в організації.

У МВФ вказали, що також вкрай важливо, щоб зовнішнє фінансування бюджету та проєктів реконструкції тривало на пільгових умовах, сумісних із фінансовою та борговою стійкістю.

У фінансовому секторі Фонд закликав зберігати пильність з огляду на те, що справжній стан банківської системи залишається незрозумілим, а ризики подальших потрясінь, включаючи націоналізацію банків, зберігаються. Тим часом діагностика банків, реформа банківського нагляду, управління державними банками та планування на випадок непередбачених обставин залишаються високими пріоритетами.

МВФ також наголосив на важливості реформ у галузі управління та боротьби з корупцією, необхідних для швидкого відновлення рівня життя населення та прокладання шляху до вступу до ЄС, а також зміцнення суспільної довіри та довіри донорів, зокрема у післявоєнний період.

"Також буде важливо дотримуватися комплексної стратегії критично важливих витрат під час відновлення та реконструкції, у тому числі на енергію та закупівлю", – додали в Фонді.

Нагадаємо, чотирирічну програму EFF на 15,6 млрд доларів було затверджено 31 березня цього року. Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів виділили на початку квітня.

Графік програми передбачає, що у червні й жовтні 2023 року та наприкінці лютого 2024-го отримає три транші по близько 900 млн доларів. Це заплановано за результатами першого, другого та третього переглядів програми.