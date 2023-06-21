ЄС забезпечить 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, — фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року. Йдеться про 50 млрд євро.

Про це вона заявила 21 серпня під час виступу на міжнародній конференції, присвяченій відновленню України, у Лондоні.

"До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько EUR60 млрд. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько EUR50 млрд. Це означає, що, загалом, дефіцит становитиме EUR110 млрд до 2027 року. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно 50 млрд євро для України", — сказала фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що фінансування здійснюється у різний спосіб: європейськими грантами, кредитами, за рахунок заморожених російських активів.

"Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій та реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. У нас має бути прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив", — підкреслює президентка Єврокомісії.

Вона впевнена, що ця допомога забезпечить перспективу та передбачуваність для уряду в Києві, а також "стимулюватиме інших донорів активізуватися".

Нагадаємо, про рішення Європейської комісії щодо виділення грошей Україні повідомляло агенство Bloomberg. За даними джерел, пропозиція Європейської комісії допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети з відновлення. Допомога надійде у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.