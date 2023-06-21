ЄІБ виділяє 840 мільйонів євро на відновлення України

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про виділення 840 млн євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Зазначається, що меморандум передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Документ було підписано на полях Ukraine Recovery Conference 2023, яка відбувається цього тижня в Лондоні.

Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Окрім цього, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:

використання спеціального трастового фонду від ЄІБ "EU for Ukraine Fund";

кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також Міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7 мільярдів євро.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку.

"Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності, тощо", — зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зауважимо, на Міжнародній конференції URC23 (Ukraine Reform Conference), яка 21-22 червня проходить у Лондоні, Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового рефомування й модернізації.

Нагадаємо, Україна та ООН створять Фонд відновлення громад, на потреби якого планується мобілізувати 300 мільйонів доларів протягом наступних 5 років. Початкове стартове фінансування становить 50 мільйонів доларів.