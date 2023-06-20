Україна та ООН створять Фонд відновлення громад: що відомо

Україна та ООН створять Фонд відновлення громад, на потреби якого планується мобілізувати 300 мільйонів доларів протягом наступних 5 років. Початкове стартове фінансування становить 50 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Пріоритетами цього фонду стануть відновлення житла, критичної, соціальної інфраструктури, а також гуманітарне розмінування та підтримка місцевого бізнесу.

"Успішне відновлення неможливе без продовження реформи децентралізації. Ми розуміємо, що сьогодні багато громад не мають спроможності для того, щоб самостійно впоратися з викликами. Наше завдання — надати всю необхідну інституційну, фінансову та консультаційну підтримку, щоб посилити громади. Для цього уже створюємо регіональну структуру команд підтримки, які допоможуть громадам впоратися з викликами відбудови", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Також Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та ООН спільно працюватимуть над пріоритезацію тих проєктів, які ініційовані громадами та погоджені в рамках публічних консультацій з їх мешканцями.

Нагадаємо, в 2024 році ООН планує виділити понад 1 мільярд доларів на відновлення України.