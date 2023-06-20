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Україна та ООН створять Фонд відновлення громад: що відомо
Україна та ООН створять Фонд відновлення громад, на потреби якого планується мобілізувати 300 мільйонів доларів протягом наступних 5 років. Початкове стартове фінансування становить 50 мільйонів доларів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Пріоритетами цього фонду стануть відновлення житла, критичної, соціальної інфраструктури, а також гуманітарне розмінування та підтримка місцевого бізнесу.
"Успішне відновлення неможливе без продовження реформи децентралізації. Ми розуміємо, що сьогодні багато громад не мають спроможності для того, щоб самостійно впоратися з викликами. Наше завдання — надати всю необхідну інституційну, фінансову та консультаційну підтримку, щоб посилити громади. Для цього уже створюємо регіональну структуру команд підтримки, які допоможуть громадам впоратися з викликами відбудови", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та ООН спільно працюватимуть над пріоритезацію тих проєктів, які ініційовані громадами та погоджені в рамках публічних консультацій з їх мешканцями.
Нагадаємо, в 2024 році ООН планує виділити понад 1 мільярд доларів на відновлення України.