ПРООН з партнерами надасть Україні $1 млрд: на що підуть кошти

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй спільно з партнерами акумулює для відновлення України 1 мільярд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на голову ПРООН Ахіма Штайнера, з яким він провів зустріч у Києві.

"Говорили про потреби України для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування. Торкнулися питання підтримки релокованих підприємств та малих і середніх підприємців, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля", - зазначив прем'єр.

За його словами, ПРООН готова допомогти в цих питаннях. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв.

Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури.

"Вдячний Програмі розвитку ООН за послідовну допомогу протягом повномасштабної війни та за сприяння реалізації невідкладних пріоритетів Уряду у відновленні", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, ЄБРР опублікував звіт, в якому йдеться про те, що п’ятирічний період повоєнного відновлення України потребуватиме залучення додаткових інвестицій у розмірі близько $50 млрд на рік.