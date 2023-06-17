ПРООН с партнерами выделит Украине $1 млрд: на что пойдут средства

Программа развития Организации Объединенных Наций совместно с партнерами аккумулирует для восстановления Украины 1 миллиард долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со ссылкой на главу ПРООН Ахима Штайнера, с которым он провел встречу в Киеве.

"Говорили о потребностях Украины для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования. Затронули вопрос поддержки релокированных предприятий и малых и средних предпринимателей, потерявших свой бизнес во время войны и желающих начать его с нуля", - отметил премьер.

По его словам, ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциально экспортных производств.

Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры.

"Благодарен Программе развития ООН за последовательную помощь в течение полномасштабной войны и за содействие реализации безотлагательных приоритетов Правительства в восстановлении", - добавил Шмигаль.

Напомним, ЕБРР опубликовал отчет, в котором говорится, что пятилетний период послевоенного восстановления Украины потребует привлечения дополнительных инвестиций в размере около $50 млрд в год.