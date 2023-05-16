ЕБРР оценил восстановление Украины в $250 миллиардов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал отчет, в котором говорится, что пятилетний период послевоенного восстановления Украины потребует привлечения дополнительных инвестиций в размере около $50 млрд в год.

В отчете отмечается, что только 29% вышедших из вооруженного конфликта экономик мира восстанавливают довоенный уровень ВВП в течение пяти лет.

В ЕБРР рассчитать, что для восстановления Украины в течение пяти лет ее экономика должна расти ежегодно на 14%. В результате этого средний показатель ВВП сможет повыситься до $225 млрд. В 2022 году этот показатель составлял примерно $150 млрд.

ЕБРР добавляет, что основной общей чертой для периодов устойчивого высокого экономического роста является высокое соотношение инвестиций к ВВП.

"В случае Украины удвоение уровня инвестиций (как части ВВП) требует значительного увеличения способности страны к их освоению, а также структуры управления, необходимой для разработки сложных проектов и заключения контрактов. Это также потребует соответствующего финансирования", - говорится в отчете.

До начала полномасштабной войны объемы инвестиций в Украине финансировались за счет внутренних сбережений, а рост ВВП составил всего 3% в 2010-21 годах.

Чтобы привлечь в Украину больше иностранных инвестиций, правительство заключило Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией США по развитию (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID). Кроме этого, в Украине будет создан Трастовой фонд, который защитит капитальные инвестиции в условиях войны.

Кроме того, Министерство развития Германии (BMZ) инвестирует в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро, которые направят на послевоенное восстановление страны.