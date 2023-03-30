ЕБРР помог украинской фармацевтической компании "Юрия-Фарм" приобрести узбекскую "Река-Мед"

Одна из ведущих украинских фармацевтических компаний "Юрия-фарм", приобрела фармацевтическую компанию "Река-Мед" в Узбекистане, использовав кредит в размере 10 млн евро, который предоставил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Юрия-Фарм" экспортирует 30% своей продукции, а 15% в Узбекистан. Такое приобретение позволит компании производить фармацевтическую продукцию локально для узбекского рынка и высвободить около 10% своих мощностей в Украине для производства продукции, что более критически важно для внутреннего рынка, сообщает "Forbes".

Отмечается, что это соглашение улучшит наличие и доступность лекарства в Украине и Узбекистане. Она также повысит прибыльность "Юрия-Фарм" и позволит ей диверсифицировать производственные риски благодаря размещению производства за пределами Украины, поскольку в результате в Украине значительно усложнилась ситуация с экспортом лекарств.

Покупка активов за границей и выход на международный уровень деятельности сделают "Юрия-Фарм" более конкурентоспособной. По данным ЕБРР, "Юрия-Фарм" входит в первую пятерку фармацевтических производителей Украины, реализует свою продукцию на родине и экспортирует ее в более чем 40 стран.

"Юрия-Фарм" подписала первоначальное кредитное соглашение с ЕБРР в мае 2019 года. Документ предусматривал получение компанией финансирования 25 млн. евро двумя траншами. Первый предназначался для модернизации упаковочных линий, запуска производства лекарства от рака в доступных индивидуальных дозах, а второй транш для улучшения производства.

Именно второй транш после его смены назначения был использован для приобретения компании "Река-Мед".

ЕБРР может также выделить "Укрзализныце" кредит экстренной поддержки под суверенные гарантии в 200 млн евро.