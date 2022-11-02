Украинская фармотрасль справилась с вызовами, на которые затруднилась ответить мировая фармацевтика

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Согласно исследованию The European Public Health Alliance , в 2019 году почти половина жителей Европейского Союза сталкивалась с нехваткой лекарства. А после начала пандемии COVID-19 ситуация стала только ужаснее. Не хватало даже обычных безрецептурных препаратов. Причина в нарушении цепочек снабжения и перенапряжении мировой системы логистики, что разбалансировало работу западных фармкомпаний.

На этом фоне, неожиданно для многих, украинская фармотрасль продемонстрировала стойкость и надежность не только во время пандемии, но и во время полномасштабной войны.

Первые "ласточки" кризиса западной фарминдустрии появились еще в 2009 году, когда во Франции начали сообщать о дефиците лекарства. Но произошедшая 10 лет спустя пандемия окончательно доказала: системы фармацевтического обеспечения в т.н. развитых странах очень уязвимы и в любой момент могут попасть впросак.

С 2020 года ряд стран оказались почти за бортом мировой фармацевтики. Только за последние несколько месяцев сообщения о нехватке лекарства поступили изАлбании , Вьетнама , где из-за недостатка импорта возник дефицит анестетиков и лекарств против змеиного яда, а также из Ирландии . Казалось бы, часть Великобритании должна иметь хорошее обеспечение, но из-за Brexit и пандемии у них возник острый дефицит более чем на 160 видов лекарств для пожилых людей и людей с психическими расстройствами. Не хватает даже привычного нам парацетамола, который для сравнения в Украине можно найти в любой аптеке от десятка производителей.

Важность собственного производства показал и кризис в Австралии . В стране не хватает более 300 наименований препаратов, 39 из которых уже на критическом рубеже дефицита. К кризису привело то, что страна импортирует около 90% лекарств.

Даже лидеры ЕС не спаслись от нехватки – в Германии пациенты не могут найти на полках более 260 самых распространенных медикаментов. Это, в частности, антибиотики, средства для снижения АД и т.д. К тому же немецкая фармацевтическая промышленность столкнулась с тем, что в условиях наводнения быстрый рост цен на сырье и производство сделал их работу неприбыльной.

Be strong like Ukraine

Украинская фармацевтика проблемы поставки активных фармацевтических ингредиентов для производства лекарственных средств тоже не прошла. Но с началом пандемии фармсектор внедрил инновации в производство, децентрализовался и сделал стратегические запасы сырья и лекарств, которых хватило бы на несколько месяцев даже при остановленных линиях производства. Более того, отечественные производители увеличили экспорт украинских лекарств за границу. Например, один из лидеров отрасли - "Дарница" за 2021 год произвела беспрецедентную 181 млн упаковок препаратов и выпустила на рынок 22 новых лекарственных средства. До войны компания экспортировала свое лекарство в 15 стран мира.

Принятые во время пандемии меры позволили выстоять и во время полномасштабной войны. Например, та же "Дарница" и "Юрия-Фарм" в первые месяцы войны за свой счет поставляли препараты для интенсивной терапии в госпитале из запасов, сделанных в предыдущие периоды. Биофарма плазма закрывала потребность в плазме крови для раненых. При этом запасы не иссякли. Фармацевтическая компания "Фармак" из-за обстрелов потеряла склад с лекарствами, но отгрузила все запасы из других складов и уже через несколько недель полностью возобновила свою работу.

В марте украинские фармкомпании начали возобновлять производства, а к маю многие из них вышли на довоенные показатели. И это при том, что в первые дни войны положение дел на рынке менялось быстрее, чем появлялись обращения Президента: в аптеках лекарства разбирали волонтеры и пациенты, в больницы начали поступать первые раненые. На западной части Украины резко увеличилось потребление из-за переезда большого количества людей.

Кроме этого, фармбизнес успевал еще и поддерживать медиков и военных бесплатными лекарствами, сотрудничать с волонтерами, связываться с партнерами в других странах, чтобы достать препараты, которые в стране пока не производятся, например гемостатик Celox.

По решению правительства от июля этого года фармацевтика – одна из составляющих национальной безопасности Украины. События в мире, полномасштабная война и требования нацбезопасности потребуют от государства поддерживать и развивать собственный фармсектор. Это, в свою очередь, поможет Украине стать фармацевтическим хабом после войны.

У нас для этого есть все более 110 мощных заводов, высокий уровень производственной культуры, сертификация большинства производителей по международным стандартам, объемы фармацевтического производства и непрерывные инвестиции в новые технологии. И – теперь – колоссальный опыт работы в экстремальных условиях, аналогов которому сегодня просто нет.