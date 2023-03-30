ЄБРР допоміг українській фармацевтичній компанії "Юрія-Фарм" придбати узбецьку "Река-Мед"

Одна з провідних українських фармацевтичних компаній "Юрія-Фарм", придбала фармацевтичну компанію "Река-Мед" в Узбекистані, використавши кредит у розмірі 10 млн євро, який надав Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Юрія-Фарм" експортує 30% своєї продукції, а 15% до Узбекистану. Таке придбання дозволить компанії виробляти фармацевтичну продукцію локально для узбецького ринку та вивільнити близько 10% своїх потужностей в Україні для виробництва продукції, що є більш критично важливою для внутрішнього ринку, повідомляє "Forbes".

Зазначається, що ця угода поліпшить наявність та доступність ліків в Україні та Узбекистані. Вона також підвищить прибутковість "Юрія-Фарм" і дозволить їй диверсифікувати виробничі ризики завдяки розміщенню виробництва за межами України, оскільки через війну в Україні значно ускладнилася ситуація з експортом ліків.

Купівля активів за кордоном та вихід на міжнародний рівень діяльності зроблять "Юрія-Фарм" більш конкурентоспроможною. За даними ЄБРР, "Юрія-Фарм" входить до першої п’ятірки фармацевтичних виробників України, реалізує свою продукцію на батьківщині та експортує її до більш як 40 країн.

"Юрія-Фарм" підписала початкову кредитну угоду з ЄБРР у травні 2019 року. Документ передбачав отримання компанією фінансування 25 млн євро двома траншами. Перший призначався для модернізації пакувальних ліній, запуску виробництва ліків від раку в доступних індивідуальних дозах, а другий транш для покращення виробництва.

Саме другий транш після його зміни призначення був використаний для придбання компанії "Река-Мед".

ЄБРР може також виділити "Укрзалізниці" кредит екстреної підтримки під суверенні гарантії на 200 млн євро.