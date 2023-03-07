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Фінанси
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ЄБРР розгляне виділення нового кредиту для "Укрзалізниці" на 200 млн євро

ЄБРР. Фото: сайт установи
ЄБРР. Фото: сайт установи

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може виділити "Укрзалізниці" кредит екстреної підтримки під суверенні гарантії на 200 млн євро. Про це йдеться на сайті установи.

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Відповідний проєкт рада директорів ЄБРР планує розглянути на засіданні 10 травня 2023 року.

У разі ухвалення, позика складатиметься зі 100 млн євро екстреного фінансування капітальних інвестицій УЗ і 100 млн євро підтримки структури капіталу.

Очікується, що 50% кредиту буде забезпечено гарантіями донорів G7/ЄС, задіяних в умовах, коли місцеві комерційні структури не можуть гарантувати механізми покриття ризиків.

У ЄБРР зауважили, що за допомогою позики "Укрзалізниця" зможе збільшити транскордонну пропускну спроможність з Євросоюзом, усунувши вузькі місця в перетині кордону, а також відремонтувати відповідні ділянки залізничного полотна, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Фінансування дозволить не лише відновити ключові залізничні коридори на кордоні з ЄС, а й закупити рухомий склад для забезпечення комплексних рішень щодо розширення пропускної спроможності цих коридорів.

"Проєкт надасть підтримку компанії в поточних критичних питаннях, розв'язання яких необхідне для поліпшення операцій і забезпечення зв'язків із ЄС, продовження надання життєво важливого сервісу людям і бізнесу, які потребують надійної логістики ключових українських експортних товарів (включно із сільськогосподарською продукцією) і критично важливого імпорту", – зазначили в ЄБРР.

Нагадаємо, що торік ЄБРР зобов’язався інвестувати в Україну 3 млрд євро протягом 2022-2023 років. У 2022 році обсяг інвестицій склав 1,7 млрд євро. Зокрема, 150 млн євро було виділено "Укрзалізниці" на підтримку ліквідності.