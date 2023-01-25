Інвестиції ЄБРР в Україну за два роки складуть 3 млрд євро: скільки грошей і куди вже вклали

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) продовжує рухатися на шляху до виконання свого зобов’язання інвестувати 3 млрд євро в Україну до кінця 2023 року. Так, у 2022 році обсяг інвестицій ЄБРР в Україні склав 1,7 млрд євро, ще 200 млн євро надійшло від банків-партнерів.

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Про це 25 січня повідомила пресслужба ЄБРР.

Вкладені гроші за 2022 рік — це понад 10% від загального обсягу діяльності банку. Зокрема, ЄБРР спрямував 1,7 млрд євро на підтримку реального сектору економіки України, йдеться про інвестиції у критичну інфраструктуру, енергетичну та продовольчу безпеку, торгівлю та підтримку приватного сектору. Додатково на це ЄБРР спрямував 200 млн євро, що було мобілізовано через банки-партнери.

У 2022 році ЄБРР направив в Україну ще 1,4 млрд євро донорських грошей, у тому числі у формі нефінансованих гарантій, що використовуються для підтримки України та інших країн, які постраждали від війни в Україні.

В ЄБРР зауважили, що одним з яскравих прикладів діяльності банку в Україні у 2022 році було надання по 150 млн євро "Укрзалізниці" та НЕК "Укренерго" на екстрену підтримку ліквідності. Крім того, "Укренерго" додатково отримала 370 млн євро, з яких 300 млн євро — кредит ЄБРР, 70 млн євро — грант від Нідерландів. Ці гроші були потрібні для невідкладних ремонтних робіт енергомережі, ураженої внаслідок російських обстрілів цивільної інфраструктури.

НАК "Нафтогаз" в 2022 році отримала від ЄБРР майже 500 млн євро для компенсації втраченого обсягу видобування природного газу через війну. Норвегія доповнить грантом 190 млн євро кредитну лінію ЄБРР на суму 300 млн євро, ризик за якою частково покривають США, Канада, Німеччина та Франція.

У сфері торговельного фінансування ЄБРР забезпечив в Україні у 2022 році загальний обсяг в 459 млн євро. ЄБРР підтримував продовольчу безпеку, надавши понад 280 млн євро фінансування для сільськогосподарських ланцюжків постачання та ще 170 млн євро для посилення стійкості інших компаній приватного сектору, у тому числі МСП.

"Коли дозволять умови, ми допоможемо запустити програму відбудови України, що включатиме у себе відновлення джерел життєдіяльності, робочих місць і бізнесу, критично важливої інфраструктури, ефективного управління та доступу до послуг. ЄБРР як найбільший інституціональний інвестор у країні з найбільш активною присутністю на місцях готовий і бажає відігравати центральну роль у процесі реконструкції", — додала президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Нагадаємо, ЄБРР також запровадив проєкт за фінансування Швейцарії та США, в рамках якого в Україні бізнес може отримати до 30 тисяч євро за переміщення потужностей у безпечні регіони.

Джерело фото: ua.depositphotos.com