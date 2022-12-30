"Укренерго" отримає 70 млн євро на закупівлю енергетичного обладнання

НЕК «Укренерго» отримає грант у розмірі 70 млн євро від спеціального фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю енергетичного обладнання.

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Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький

"Попри чергову, вже десяту, масовану ракетну атаку ворога, продовжуємо активно працювати над залученням ресурсів для відновлення енергосистеми України", - зазначив він.

Кудрицький повідомив, що підписав з заступником голови представництва ЄБРР в Україні Марком Магалетцьким угоду про виділення "Укренерго" цільового гранту від Спеціального Фонду ЄБРР, що був наданий Урядом Королівства Нідерландів.

"Ці 70 мільйонів євро будуть використані виключно для закупівлі обладнання, яке необхідне для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України", - підкреслив Кудрицький.

Він нагадав, що два тижні тому вже були підписані угоди з ЄБРР, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності "Укренерго".

"Ми надзвичайно вдячні нашим міжнародним партнерам за такий високий рівень довіри до нашої компанії та потужну підтримку у відбудові енергосистеми України. Наразі ми активно працюємо з виробниками по всьому світу над поставкою необхідного устаткування якомога скоріше", - зазначив Кудрицький.

Зазначимо, збитки "Укренерго" через російську військову агресію вже перевищують 70 млрд гривень

Як раніше повідомляв Кудрицький, внаслідок масованих ракетних ударів країни-терориста РФ в Україні пошкоджені майже всі ТЕС та великі ГЕС.