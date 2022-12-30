"Укрэнерго" получит 70 млн евро на закупку энергетического оборудования

НЭК "Укрэнерго" получит грант в размере 70 млн евро от специального фонда Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку энергетического оборудования.

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Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

"Несмотря на очередную, уже десятую, массированную ракетную атаку врага, продолжаем активно работать над привлечением ресурсов для восстановления энергосистемы Украины", - отметил он.

Кудрицкий сообщил, что подписал с заместителем главы представительства ЕБРР в Украине Марком Магалетским соглашение о выделении "Укрэнерго" целевого гранта от Специального Фонда ЕБРР, предоставленного Правительством Королевства Нидерландов.

"Эти 70 миллионов евро будут использованы исключительно для закупки оборудования, необходимого для восстановления надежной работы энергетической инфраструктуры Украины", - подчеркнул Кудрицкий.

Он напомнил, что две недели назад уже были подписаны соглашения с ЕБРР, которые позволят привлечь 300 млн евро кредитных средств для восстановления высоковольтной инфраструктуры и повышения финансовой стабильности "Укрэнерго".

"Мы благодарны нашим международным партнерам за столь высокий уровень доверия к нашей компании и мощную поддержку в восстановлении энергосистемы Украины. Сейчас мы активно работаем с производителями по всему миру над поставкой необходимого оборудования как можно скорее", - отметил Кудрицкий.

Напомним, ущерб "Укрэнерго" из-за российской военной агрессии уже превышает 70 млрд гривен

Как ранее сообщал Кудрицкий, в результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и большие ГЭС.