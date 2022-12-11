"Укренерго" отримає кредит на придбання обладнання для відновлення інфраструктури

Вже незабаром НЕК "Укренерго" зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів РФ.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це стало можливим завдяки рішенню Уряду про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро, який буде доповнений грантом Уряду Нідерландів.

"Вже найближчим часом будуть підписані договір гарантії між Україною та ЄБРР, а також Кредитна угода між Укренерго та ЄБРР. Це дозволить нам спрямувати необхідні кошти для відновлення пошкодженого обладнання, а також для фінансування операційних витрат та підтримки фінансової стабільності компанії", - підкреслюють в "Укренерго".

Також Урядом були прийняті рішення, які дозволять продовжити реалізацію і започаткувати низку інвестиційних проєктів компанії. Зокрема, Уряд схвалив надання держгарантії за позикою KfW у сумі 32,5 млн євро для фінансування реконструкції восьми підстанцій у південно-західному регіоні.

Наразі готується до підписання кредитна та гарантійна угоди з KfW, що дасть старт цьому проєкту.

Уряд також схвалив проєкт Закону України про ратифікацію зміни до Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, які дозволять продовжити використання залишку позики для фінансування реконструкції однієї з ключових підстанцій у центральному регіоні.

"Ми вдячні Кабінету Міністрів України за важливі рішення, а нашим європейським партнерам – за тверду підтримку компанії в екстремальних умовах війни та довіру, яку проявляють міжнародні фінансові інституції, надаючи доступ до вкрай важливих сьогодні фінансових ресурсів для можливості екстреного відновлення мереж та нормального функціонування енергосистеми.Сьогодні – це ключове завдання для нас, щоб ми мали змогу забезпечувати електроенергією українців у цю важку для всіх нас зиму", - наголосили в "Укренерго".

Зазначимо, збитки "Укренерго" через російську військову агресію вже перевищують 70 млрд гривень

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, внаслідок масованих ракетних ударів країни-терориста РФ в Україні пошкоджені майже всі ТЕС та великі ГЕС.

Зазначимо, атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України.