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Російські окупанти випустили по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів – "Укренерго"
Армія країни-агресора РФ випустила по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише агентство "Інтерфакс-Україна".
"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав він.
За його словами, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Попри те, що ми втратили від 25% до 30% споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний", - зазначив Кудрицький.
Він пояснив, що дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію. Але навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України в е/е, з чим пов'язані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.
Кудрицький зазначив, що основною метою компанії є збереження системи інтегрованою впродовж цієї зими в умовах подальших атак ворога, для чого розроблено певний план. Одним із важливих його елементів є забезпечення обладнання, необхідного для відновлення життєздатності системи.
"У світі немає великого запасу складного електричного обладнання. Ми шукаємо різні типи обладнання у всьому світі, на кожному континенті, й ми проводимо переговори з сотнями компаній у всьому світі, щоб якнайшвидше нам було доставлено все, що доступно", - додав він.
Водночас Кудрицький наголосив, що процес закупівлі обладнання потребує фінансування.
"Ми з нетерпінням очікуємо завершення нової угоди з ЄБРР найближчим часом, і ця угода зміцнить наші можливості щодо закупівлі обладнання за доступними цінами", - зазначив він.
Другим важливим елементом плану збереження енергозабезпечення країни він назвав створення фінансового механізму, що дає змогу імпортувати електроенергію з Євросоюзу.
"Ми маємо отримати вигоду з того, що ми пов'язані з енергосистемою Європи, і використати ці інструменти, щоб частково полегшити життя нашим знеструмленим споживачам, скоротити наш дефіцит за рахунок імпорту. Але через різницю цін на електроенергію в Україні та Європі необхідно розробити спеціальний механізм, щоб бути готовими купувати е/е за європейськими цінами", - повідомив голова "Укренерго".
Також він наголосив, що незважаючи на дефіцит е/е "система все ще працює, вона інтегрована, не розвалилася і не роз'єднана", і компанія робить усе, щоб підтримувати працездатність системи.
Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО. Загаломвдалося збитипонад 60 з 70 російських ракет.
Джерело фото: Depositphotos