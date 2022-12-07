Российские оккупанты выпустили по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов - "Укрэнерго"

Армия страны-агрессора РФ выпустила по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов, в результате чего энергосистеме причинен большой ущерб, однако она сохраняет свою целостность.

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Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в частности по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе", - сказал он.

По его словам, у Украины большой дефицит генерирующих мощностей.

"Несмотря на то, что мы потеряли от 25% до 30% потребления, если сравнивать с довоенным периодом, дефицит генерирующих мощностей больше, и поэтому у нас дефицит электроэнергии в системе и достаточно серьезный", - отметил Кудрицкий.

Он объяснил, что дефицит особенно ощущается в первые четыре дня после массированных атак, пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию. Но даже после восстановления энергосистема не может полностью обеспечить потребности Украины в э/э, с чем связаны отключения от сети не только бытовых потребителей, но и бизнеса.

Кудрицкий отметил, что основной целью компании является сохранение системы интегрированной в течение этой зимы в условиях дальнейших атак врага, для чего разработан определенный план. Одним из важнейших его элементов является обеспечение оборудования, необходимого для восстановления жизнеспособности системы.

"В мире нет большого запаса сложного электрического оборудования. Мы ищем разные типы оборудования во всем мире, на каждом континенте, и мы проводим переговоры с сотнями компаний во всем мире, чтобы как можно быстрее нам было доставлено все, что доступно", - добавил он.

В то же время Кудрицкий подчеркнул, что процесс закупки оборудования нуждается в финансировании.

"Мы с нетерпением ожидаем завершения нового соглашения с ЕБРР в ближайшее время, и это соглашение укрепит наши возможности закупки оборудования по доступным ценам", - отметил он.

Вторым важным элементом плана сохранения энергообеспечения страны он назвал создание финансового механизма, позволяющего импортировать электроэнергию из Евросоюза.

"Мы должны извлечь выгоду из того, что мы связаны с энергосистемой Европы, и использовать эти инструменты, чтобы частично облегчить жизнь нашим обесточенным потребителям, сократить наш дефицит за счет импорта. Но из-за разницы цен на электроэнергию в Украине и Европе необходимо разработать специальный механизм, чтобы быть готовыми покупать э/э по европейским ценам", - сообщил глава "Укрэнерго".

Также он подчеркнул, что, несмотря на дефицит э/э "система все еще работает, она интегрирована, не развалилась и не разъединена", и компания делает все, чтобы поддерживать работоспособность системы.

Напомним, во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО. В целом удалось сбить свыше 60 из 70 российских ракет.

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