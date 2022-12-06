Дефицит в энергосистеме Украины составляет 19%, - Шмигаль

Дефицит в Объединенной энергосистеме Украины после российских атак ракет 5 декабря составляет 19%. Об этом на своем телеграмм-канале написал премьер-министр Дпенис Шмигаль.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Вчера силы ПВО сбили более 60 российских ракет. Это невероятный результат, благодаря которому было спасено много жизней, а энергетическая система Украины осталась целостной и контролируемой диспетчерами "Укрэнерго". Несмотря на попадание в отдельные объекты энергоинфраструктуры, энергетики обещают в ближайшие дни ликвидировать последствия вчерашних" обстрелов. В то же время дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться. Сейчас он составляет 19% прогнозного потребления", - написал премьер.

Он добавил, что всего за последние месяцы от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей.

"70% из них были обстреляны по два и более раза. Например, 5 декабря в одну из подстанций в Одесской области россияне выпустили сразу 7 ракет. Поэтому в стране продолжают действовать отключения", - отметил Шмигаль.

Напомним, во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО. В целом удалось сбить свыше 60 из 70 российских ракет.

Для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Тогда российские террористические атаки на объекты электроэнергетики привели к полному обесточиванию некоторых регионов. В частности, с большим трудом столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.