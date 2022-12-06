Дефіцит в енергосистемі України становить 19%, - Шмигаль

Дефіцит в Об'єднаній енергосистемі України після російських ракетних атак 5 грудня складає 19%. Про це на своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Дпенис Шмигаль.

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"Вчора сили ППО збили понад 60 російських ракет. Це неймовірний результат, завдяки якому було врятовано багато життів, а енергетична система України залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами "Укренерго". Попри влучання в окремі об’єкти енергоінфраструктури, енергетики обіцяють найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися. Зараз він становить 19% від прогнозного споживання", - написав прем'єр.

Він додав, що загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж.

"70% з них були обстріляні по два й більше разів. Наприклад, 5 грудня в одну з підстанцій в Одеській області росіяни випустили одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти відключення", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО. Загалом вдалося збити понад 60 з 70 російських ракет.

Для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.

Тоді російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.