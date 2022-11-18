Росія ракетними ударами вивела з ладу майже половину енергосистеми України

Атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивезли з ладу майже половину енергосистем України. Про це 18 листопада повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві, передає "Укрінформ".

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"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада Росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – резюмував очільник українського уряду.

З огляду на ситуацію, що складалася, Україна окрім постачання додаткового обладнання, також потребує і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу.

Тактику атаки об'єктів критичної інфраструктури РФ почала активно застосовувати з 10 жовтня, того дня була одна з найбільш масованих ракетних атак. Проте 15 листопада країна-агресор знову випустила сотню ракет по Україні, "перевершивши" атаку 10 жовтня.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни.

Переважно росіяни цілилися на об'єкти енергетики. Внаслідок цього "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла по всій Україні, а мобільні оператори попередили про перебої зі зв'язком.

Через це енергетики продовжують застосовувати стабілізаційні та екстрені відключення, зокрема і в Києві.