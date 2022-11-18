У Києві 18 листопада розпочинають екстрені відключення електроенергії

В столиці України у п'ятницю, 18 листопада, знову запроваджують екстрені відключення електроенергії, повідомила пресслужба КМДА.

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Уточнюється, що таке розпорядження дала НЕК "Укренерго". У ДТЕК "Київські електромережі" пояснюють, що екстрені відключення — необхідний крок для збалансування енергосистем. Це допоможе уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, підкреслюють в КМДА.

"У компанії закликають набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", — додали в адміністрації.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Нагадаємо, 17 листопада в Києві зафіксували найбільш масштабні відключення електроенергії "за весь час". Тоді систему обмежили майже на 523 МВт.

При цьому виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук вже попередив, що в Україні можуть вимикати електропостачання на декілька днів через масштабні руйнування енергосистеми, спричинені ракетними атаками російської армії протягом 15-17 листопада.