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Категория
Энергетика
Дата публикации

В Киеве 18 ноября начинают экстренные отключения электроэнергии

В Киеве 18 ноября начинают экстренные отключения электроэнергии

В столице Украины в пятницу, 18 ноября, снова вводят экстренные отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба КГГА.

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Уточняется, что такое распоряжение дала НЭК "Укрэнерго". В ДТЭК "Киевские электросети" объясняют, что экстренные отключения — необходимый шаг для сбалансирования энергосистем. Это поможет избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют, подчеркивают в КГГА.

"В компании призывают набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - добавили в администрации.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Напомним, 17 ноября в Киеве зафиксировали наиболее масштабные отключения электроэнергии "за все время". Тогда система была ограничена почти на 523 МВт.

При этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук уже предупредил, что в Украине могут выключать электроснабжение на несколько дней из-за масштабных разрушений энергосистемы, вызванных ракетными атаками российской армии в течение 15-17 ноября.

Автор:
Вита Молодан