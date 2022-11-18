"Укрэнерго" 18 ноября применяет графики почасовых отключений, но возможны и аварийные

В пятницу, 18 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений электроэнергии, кроме того, возможно введение дополнительно аварийных отключений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это усложняет и без того непростую ситуацию в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики вынуждены вводить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам.

Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине могут выключать электроснабжение на несколько дней из-за масштабных разрушений энергосистемы, вызванных ракетными атаками российской армии в течение 15-17 ноября.