"Укренерго" 18 листопада застосовує графіки погодинних відключень, але можливі й аварійні

У п’ятницю, 18 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, крім того, можливе введення додатково аварійних відключень.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах.

Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Україні можуть вимикати електропостачання на декілька днів через масштабні руйнування енергосистеми, спричинені ракетними атаками російської армії протягом 15-17 листопада.