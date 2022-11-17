У Києві зафіксували рекордні відключення електроенергії

В столиці України 17 листопада зафіксували найбільш масштабні відключення електроенергії "за весь час". В Києві через російські атаки впродовж всього дня застосовували екстрені відключення. Про це в Facebook повідомив CEO компанії Yasno Сергій Коваленко.

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"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення - антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать - зараз у енергетиків задача забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень", — зазначив Коваленко.

Він звернув увагу, що після запровадження екстрених та планових відключень споживачі почали частіше звертатися до кол-центру. CEO Yasno звернув увагу, що коли причина відключення е/е у ракетному ударі, то залишання скарг не допоможе у поновлені електропостачання.

Оператори Yasno не знають, коли застосують екстрені відключення е/е і як довго вони триватимуть. При цьому енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою.

"Розумію потребу мати більше інформації щодо відключень, але коли летять ракети над головою, то немає відповіді, коли вдасться повернути світло. Ні у кого. Ні у мене, ні у мереж, ні тим більше у першої лінії підтримки. Варто це розуміти", — зазначає Коваленко.

Нагадаємо, ДТЕК опублікувала графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.